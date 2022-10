« Paris + par Art Basel », la foire internationale d’art contemporain est de retour Grand Palais Ephémère, 20 octobre 2022, Paris.

Du jeudi 20 octobre 2022 au dimanche 23 octobre 2022 :

dimanche

de 12h00 à 19h00

vendredi, samedi

de 12h00 à 20h00

jeudi

de 15h00 à 20h00

. payant De 27 à 40 euros

La grande foire internationale d’art contemporain, ex FIAC, est de retour cette année pour une édition qui se tiendra dans le Grand Palais Ephémère et plusieurs sites de la capitale, du 20 au 23 octobre 2022. Tentez de gagner de gagner 5×4 places pour cet événement !

Paris+ par Art Basel, foire d’art moderne et contemporain, a pour ambition de créer des passerelles vers d’autres industries culturelles. La sélection sera composée de galeries d’art moderne, d’art contemporain et de design parmi les plus emblématiques de la scène internationale, et présentera le meilleur de la création artistique depuis les maîtres modernes du début du XXe siècle aux tendances les plus émergentes.

Cette année, l’édition s’étendra du Grand Palais Ephémère à toute la capitale.

Le programme Sites

Paris+ par Art Basel dévoile les détails de son programme Sites, à l’échelle de la ville et d’autres temps forts de son édition inaugurale :

Le secteur Sites de Paris+ par Art Basel présentera dans différents lieux emblématiques de la capitale accessibles publiquement une vingtaine d’œuvres et interventions artistiques.

La Suite de l’Histoire, exposition curatée par Annabelle Ténèze, directrice des Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse, investira le Jardin des Tuileries (Domaine national du Louvre) et le Musée national Eugène-Delacroix.

Une installation d’Alicja Kwade – la plus grande à ce jour réalisée par l’artiste – sera présentée sur la Place Vendôme.

L’installation Karla de l’artiste Omer Fast sera exposée dans la Chapelle des Petits-Augustins des Beaux-Arts de Paris.

Le programme discursif Conversations, imaginé par Pierre-Alexandre Mateos et Charles Teyssou, se tiendra au Bal de la Marine, une péniche amarrée au pied de la tour Eiffel.

Paris+ par Art Basel aura lieu au Grand Palais Éphémère du 20 au 23 octobre 2022.

Le Fonds d’art contemporain – Paris Collections

Le Fonds d’art contemporain – Paris Collections présentera ses acquisitions 2022. Elles rejoignent une collection de plus de 23 000 œuvres. Installées dans des écoles, collèges, EHPAD et centres sociaux, ou prêtées pour des expositions, elles rencontrent un large public. Le Fonds d’art contemporain – Paris Collections est à retrouver désormais sur fondsartcontemporain.paris.fr.

Seule collection publique exposée lors de ces événements internationaux, le Fonds manifeste la volonté de la Ville de Paris d’aider et de valoriser la création contemporaine qui s’y développe.

La politique d’acquisition du Fonds d’art contemporain – Paris Collections se poursuit chaque année, autour de la ville et de ses enjeux actuels, politiques, sociaux et environnementaux. Les artistes représentés, qui vivent ou travaillent à Paris, témoignent de la vitalité et de la diversité de la scène artistique, que nous avons à cœur d’accompagner et de soutenir.

Jeux concours : vous avez jusqu’au 20 octobre midi pour tenter de gagner 4×5 places pour Paris + par Art Basel !

Grand Palais Ephémère Place Joffre 75007 Paris

Contact : https://parisplus.artbasel.com/

(c) Patrick Tourneboeuf Grand Palais Ephémère – 2021