Harlem Night #14 Vintage Dance Party PAN PIPER. Un spectacle à la date du 2023-07-02 à 17:30 (2023-07-02 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

Lindy Hop, Charleston, Solo Jazz… On vous attend dans la très belle salle du Pan Piper le dimanche 2 juillet, pour notre dernière soirée de la saison ! Et pour clôturer la saison en beauté, nous aurons la chance d’accueillir le Steve Coombe’s Paris All Star ! ? Nous faisons revenir notre trompettiste anglais préféré Steve Coombe, habitué de nos Harlem Nights, qui nous concocte un band de 6 musiciens parmi la crème du Swing parisien. Au programme de la soirée : Ouverture des portes à 17h, cours initiation au Lindy Hop à 17h30, début du live à 18h45, une compétition, des démonstrations… **** Information complémentaire **** Concert debout

PAN PIPER PARIS 2-4 IMPASSE LAMIER Paris

