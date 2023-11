Barbe Bleue – Opéra Garnier, Paris PALAIS GARNIER, 28 juin 2024, PARIS.

Barbe Bleue – Opéra Garnier, Paris PALAIS GARNIER. Un spectacle à la date du 2024-06-28 à 20:00 (2024-06-23 au ). Tarif : 143.0 à 165.0 euros.

Ballet———BARBE BLEUEPina BauschEntrée au répertoireEn écoutant un enregistrement de l’opéra de Béla Bartók Le Château de Barbe-Bleue Durée : 1h50 sans entracteDans un château dont le sol est couvert de feuilles mortes, un homme actionne un magnétophone de manière compulsive. Entouré de figures qui le hantent, il écoute, rembobine, écoute de nouveau la musique de Barbe-Bleue. Créée en 1977, la pièce de Pina Bausch, qui entre au répertoire du Ballet cette saison, métamorphose l’opéra de Bartók en un rituel sauvage et intense : celui d’un homme qui se confronte à sa volonté de puissance, à ses désirs, à ses fantasmes. Le conte original de Perrault inspire cette pièce majeure de la danse-théâtre. Hommes et femmes se lancent à corps perdus dans une chorégraphie qui révèle la violence et l’absurdité des relations humaines. Le caractère compulsif du désir devient principe d’écriture : enfermés dans des séries de gestes répétés jusqu’à l’épuisement ou l’explosion, les personnages tragiques imaginés par Pina Bausch nous entraînent dans un monde haletant où séduction et domination se confondent.Les Étoiles, les Premières Danseuses, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l’OpéraMusique enregistrée Pina Bausch, Opéra de Paris 23/24

PALAIS GARNIER PARIS Place de l’Opéra Paris

143.0

EUR143.0.

