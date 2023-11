Cosi Fan Tutte – Opéra Garnier, Paris PALAIS GARNIER, 21 juin 2024, PARIS.

Cosi Fan Tutte – Opéra Garnier, Paris PALAIS GARNIER. Un spectacle à la date du 2024-06-21 à 19:30 (2024-06-10 au ). Tarif : 206.0 à 228.0 euros.

Opéra———COSI FAN TUTTEOpera buffa en deux actes (1790)de Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)Livret Lorenzo Da Ponte Durée : 3h25 avec 1 entracteLangue : ItalienSurtitrage : Français / Anglais Entre musique et danse, pourquoi choisir ? Dans la mise en scène de Così fan tutte confiée à Anne Teresa De Keersmaeker, les deux sont intimement mêlées. En doublant chaque chanteur d’un danseur, la chorégraphe belge, fondatrice de la compagnie Rosas, révèle les sinuosités du désir et les attirances des corps au cours du chassé-croisé amoureux écrit par Mozart avec son librettiste Lorenzo Da Ponte. Pour leur troisième collaboration après Les Noces de Figaro et Don Giovanni, les deux complices s’emparent d’une histoire aux allures de vaudeville. Sans illusion sur la nature humaine, Don Alfonso décide d’éprouver la fidélité des femmes : leurs fiancés font mine de partir à la guerre et reviennent les séduire sous d’autres identités. La gaieté de la partition laisse pointer une sourde inquiétude : est-ce l’adieu aux idéaux de la jeunesse ou la fin d’un monde qui a volé en éclat en 1789, un an avant la création de Così fan tutte ?Équipe artistique:Mise en scène et chorégraphie Anne Teresa De KeersmaekerDirection musicale Pablo Heras-CasadoChef des Chœurs Alessandro Di StefanoDécors et lumières Jan VersweyveldCostumes An D’HuysDramaturgie Jan VandenhouweDistribution Fiordiligi Vannina SantoniDorabella Angela BrowerDespina Hera Hyesang ParkFerrando Josh LovellGuglielmo Gordon BintnerDon Alfonso Paulo Szot Opéra de Paris 23/24, Cosi Fan Tutte (Mise en scène A.T.De Keersmaeker) Opéra de Paris 23/24, Cosi Fan Tutte (Mise en scène A.T.De Keersmaeker)

PALAIS GARNIER PARIS Place de l’Opéra Paris

