Opéra——-MédéeTragédie lyrique en un prologue et cinq actes (1693) de Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)Livret Thomas Corneille Langue : FrançaisSurtitrage : Français / Anglais Durée : 3h25 avec 2 entractesC’est peut-être le personnage le plus insondable de la mythologie : Médée, la magicienne, trahie par son époux Jason, se venge en offrant à l’amante de celui-ci une robe empoisonnée puis en tuant ses propres enfants. Un tel destin, maintes fois repris dans les arts, ne pouvait que s’incarner à l’Opéra. En 1693, Marc-Antoine Charpentier crée à l’Académie royale de Musique – ancêtre de l’Opéra national de Paris – son unique tragédie lyrique, sur un livret de Thomas Corneille, en présence de Louis XIV. Trois siècles après sa création, cette partition baroque d’une grande richesse orchestrale revient pour la première fois sur la scène de l’Opéra national de Paris, portée par la direction musicale de William Christie. Réputé pour ses lectures d’une grande lisibilité, le metteur en scène David McVicar transpose l’action pendant la Deuxième Guerre mondiale, renforçant ainsi le caractère tragique de l’héroïne.Chœur et orchestre des Arts FlorissantsDirection musicale William ChristieMise en scène David McVicarChef de chœurs Thibault LenaertsDistribution :Médée Lea DesandreJason Reinoud Van MechelenCréon Laurent NaouriCréuse Ana Vieira LeiteOronte Gordon BintnerNérine Emmanuelle de NegriCléone Élodie FonnardArcas Lisandro AbadieL’Amour Julie RosetL’Italienne Mariasole Mainini Opéra de Paris 23/24, Médée – Opéra de Paris Opéra de Paris 23/24, Médée – Opéra de Paris

