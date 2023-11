Métamorphoses – Opéra Garnier, Paris PALAIS GARNIER Catégorie d’Évènement: Paris Métamorphoses – Opéra Garnier, Paris PALAIS GARNIER, 18 février 2024, PARIS. Métamorphoses – Opéra Garnier, Paris PALAIS GARNIER. Un spectacle à la date du 2024-02-18 à 12:00 (2024-02-18 au ). Tarif : 35.0 à 41.0 euros. Concert et récital———————Midi musicalMétamorphosesConcert de musique de chambre par les musiciens de l’Orchestre de l’Opéra national de ParisWolfgang Amadeus MozartQuintette en ut Majeur, K. 515Richard StraussMetamorphosen Opéra de Paris 23/24, Les Midis Musicaux de l’Opéra de Paris Opéra de Paris 23/24, Les Midis Musicaux de l’Opéra de Paris Votre billet est ici PALAIS GARNIER PARIS Place de l’Opéra Paris 35.0

