OPéra——–GIULIO CESAREOpera seria en trois actes (1724)D’après Giacomo Francesco BussaniMusique Georg Friedrich Haendel (1685 – 1759)Livret Nicola Francesco HaymDurée 4h10 avec 2 entractesLangue : ItalienSurtitrage : Français / AnglaisUne histoire d’amour entre deux illustres figures de l’Antiquité – César et Cléopâtre –, des luttes de pouvoir en Égypte : ces ingrédients pourraient à eux seuls expliquer le succès immédiat que connut Jules César à sa création en 1724 au Théâtre Haymarket de Londres. Mais s’il est devenu l’opéra le plus populaire de Haendel, c’est avant tout grâce à son orchestration somptueuse et sa prodigieuse invention musicale. Chaque personnage est peint avec une grande finesse psychologique, en particulier Cléopâtre, l’un des plus beaux portraits de femmes de l’histoire de la musique. Le metteur en scène Laurent Pelly place l’action dans les réserves d’un musée, au département des antiquités égyptiennes, créant des décalages savoureux entre personnages en toges et manutentionnaires qui s’affairent. Une façon ludique de casser les codes de l’opera seria, ce qui était précisément l’objectif de Haendel. Direction musicale Harry BicketChef des Chœurs Gaël DarchenMise en scène Laurent PellyCostumes Laurent PellyDécors Chantal ThomasLumières Joël AdamDramaturgie Agathe MélinandDistribution Giulio CesareEmily D’AngeloCleopatraLisette OropesaSestoMarianne CrebassaCorneliaWiebke LehmkuhlTolomeoIestyn DaviesAchillaLuca PisaroniNirenoRémy Brès CurioAdrien Mathonat Opéra de Paris 23/24 Opéra de Paris 23/24

PALAIS GARNIER PARIS

