Béjart Ballet Lausanne – Opéra Garnier, Paris PALAIS GARNIER, 6 janvier 2024, PARIS.

Béjart Ballet Lausanne – Opéra Garnier, Paris PALAIS GARNIER. Un spectacle à la date du 2024-01-06 à 14:30 (2024-01-04 au ). Tarif : 143.0 à 165.0 euros.

Ballet————-BÉJART BALLET LAUSANNEDurée 2h25 avec 1 entractePlus de dix ans après sa dernière tournée à l’Opéra, le Béjart Ballet Lausanne revient cette saison pour une quatrième invitation. Fondé en 1987 et dirigé depuis 2007 par Gil Roman, la Compagnie continue aujourd’hui de faire vivre l’œuvre de Maurice Béjart tout en demeurant un espace de création. Au cœur de son répertoire se trouve l’œuvre de Béjart lui-même avec ses chefs-d’œuvre emblématiques et d’autres pièces du chorégraphe que Gil Roman fait découvrir ou redécouvrir au public, perpétuant ce que Maurice Béjart a toujours voulu : ouvrir le monde de la danse au public le plus large. Béjart Ballet Lausanne, Opéra de Paris 23/24 Béjart Ballet Lausanne, Opéra de Paris 23/24

Votre billet est ici

PALAIS GARNIER PARIS Place de l’Opéra Paris

143.0

EUR143.0.

Votre billet est ici