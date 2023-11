Jiri Kylian – Opéra Garnier, Paris PALAIS GARNIER, 8 décembre 2023, PARIS.

Ballet———JIRI KYLIANDurée : 2h05 avec 2 entractesEmpreinte d’images étranges aux confins du réel et du rêve, l’œuvre de Jiøí Kylián mêle onirisme et humour grinçant. Sur des musiques de John Cage et Anton Webern, Stepping Stones rend hommage à la mémoire et à l’héritage de la danse. Sur la scène, des chats égyptiens sont les gardiens de la tradition. Petite Mort explore de manière poétique le double thème de la mort : la petite qui symbolise l’orgasme et la grande qui achève la vie. Pas de deux et coups d’épées alternent sur fond de concertos de Mozart. Deux nouvelles pièces de Jiøí Kylián entrent au répertoire du Ballet cette saison : Sechs Tänze prolonge l’univers mozartien et le caricature dans une série de danses à l’humour décalé, tandis que Gods and Dogs s’intéresse à la limite entre normalité et folie : quand les chiens deviennent dieux et inversement. Dans une lumière bleu nuit, les danseurs évoluent devant de fines cordes qui évoquent celles d’un quatuor de Beethoven. Stepping StonesChorégraphie Jirí KylianMusique John Cage (1912-1992)Musique Anton Webern (1883-1945)Décors et lumières Michael SimonCostumes Joke Visser Gods and Dogs Entrée au répertoire Chorégraphie Jirí KylianMusique Dirk P. Haubrich (1966)Musique Ludwig van Beethoven (1770-1827)Décors, costumes et conception musicale Jirí KylianCostumes Joke VisserLumières Kees Tjebbes Petite Mort Chorégraphie Jirí KylianMusique Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)Décors et lumières Jirí KylianCostumes Joke VisserSechs TänzeEntrée au répertoireChorégraphie Jirí KylianMusique Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)Décors et costumes Jirí KylianLumières Joop Caboort Jiri Kylian, Opéra de Paris 23/24 Jiri Kylian, Opéra de Paris 23/24

