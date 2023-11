Ma Mère l’Oye /​ L’Enfant et les Sortilèges – Opéra Garnier, Paris PALAIS GARNIER, 21 novembre 2023, PARIS.

Ma Mère l’Oye /​ L’Enfant et les Sortilèges – Opéra Garnier, Paris PALAIS GARNIER. Un spectacle à la date du 2023-11-21 à 19:30 (2023-11-21 au ). Tarif : 99.0 à 110.0 euros.

Opéra / ballet—————–MA MÈRE L’OYE / L’ENFANT ET LES SORTILEGESMaurice RavelDurée : 1h45 avec 1 entracteLangue : Français / FrançaisSurtitrage : Français / Anglais Une théière qui danse le fox-trot avec une tasse chinoise, un fauteuil qui courtise une bergère Louis XV, des objets et des animaux qui se liguent contre un enfant pas sage : tel est l’univers merveilleux auquel donne vie Maurice Ravel dans sa « fantaisie lyrique » créée en 1925. Un petit bijou musical, finement orchestré, où se déploie le goût du compositeur pour l’humour, la poésie de l’enfance et les animaux – affection partagée avec Colette qui a signé le livret. Alors que les artistes de l’Académie incarnent les personnages de L’Enfant et les Sortilèges dans la mise en scène onirique de Richard Jones, les élèves de l’École de Danse interprètent le ballet Ma Mère l’Oye (1912) dans la chorégraphie inventive de Martin Chaix. Un opéra, un ballet : deux œuvres de Ravel placées sous le signe de l’enfance et des contes, que sublime l’écrin rouge et or du Palais Garnier.Ma mère l’OyeBallet en un acte, cinq tableaux et une apothéose (1912)D’après Charles Perrault, Madame Leprince de Beaumont, Madame d’Aulnoy Musique Maurice Ravel 1875-1937)Chorégraphie Martin ChaixDirection musicale Patrick LangeChef des Chœurs Henri Chalet Décors Camille DugasCostumes Alexandar NoshpalLumières Tom KlefstadL’Enfant et les Sortilèges Fantaisie lyrique en deux parties (1925)Musique Maurice Ravel (1875-1937)Livret ColetteDirection musicale Patrick LangeChef des Chœurs Henri ChaletMise en scène, décors, costumes Richard JonesMise en scène, décors, costumes Antony McDonaldLumières Matthew RichardsonChorégraphie Amir Hosseinpour Opéra de Paris 23/24, Ma Mère l’Oye /​ L’Enfant et les Sortilèges Opéra de Paris 23/24, Ma Mère l’Oye /​ L’Enfant et les Sortilèges

PALAIS GARNIER PARIS

