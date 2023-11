Jerome Robbins – Opéra Garnier, Paris PALAIS GARNIER, 10 novembre 2023, PARIS.

Jerome Robbins – Opéra Garnier, Paris PALAIS GARNIER. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:00 (2023-11-08 au ). Tarif : 156.0 à 184.0 euros.

JEROME ROBBINSDurée 2h00 avec 2 entractesCompagnon de route de George Balanchine et chorégraphe de West Side Story, Jerome Robbins est une figure majeure du néo-classicisme américain. Trois de ses œuvres au répertoire du Ballet de l’Opéra national de Paris soulignent son mélange inimitable de légèreté et d’esprit. Sur les sonorités jazzy de Maurice Ravel, En Sol lance un clin d’œil complice aux comédies musicales de Broadway dans un décor de plage ensoleillée. Dans l’écrin lyrique des Nocturnes de Chopin, In the Night met la technique classique au service d’une émouvante narration. Trois couples donnent corps à trois moments de vie amoureuse : la découverte, l’épanouissement et le trouble, sur fond de nuit étoilée. Sous-titré « Les malheurs de chacun », The Concert met en scène des personnages que l’on dirait échappés d’une bande-dessinée dans une suite de sketchs expressifs et pleins d’humour. En solMusique Maurice Ravel(1875 – 1937)Chorégraphie Jerome RobbinsDirection musicale Maria SeletskayaPiano Frank BraleyDécors et costumes ErtéLumières Jennifer TiptonIn the Night Musique Frédéric Chopin (1810-1849)Chorégraphie Jerome RobbinsDirection musicale Maria SeletskayaCostumes Anthony DowellLumières Jennifer TiptonThe Concert Musique Frédéric Chopin (1810-1849)Chorégraphie Jerome RobbinsDirection musicale Maria SeletskayaOrchestration Clare GrundmanDécors Paul SteinbergCostumes Irene SharaffLumières Jennifer Tipton Jerome Robbins, Opéra de Paris 23/24 Jerome Robbins, Opéra de Paris 23/24

Votre billet est ici

PALAIS GARNIER PARIS Place de l’Opéra Paris

156.0

EUR156.0.

Votre billet est ici