Joe Bonamassa – Dôme de Paris PALAIS DES SPORTS, 11 avril 2024, PARIS.

Joe Bonamassa – Dôme de Paris PALAIS DES SPORTS. Un spectacle à la date du 2024-04-11 à 20:00 (2024-04-11 au ). Tarif : 67.5 à 220.4 euros.

Veryshow Productions (L-R20-9379 / L-R-20-0663) présente JOE BONAMASSA ANNONCE UNE DATE SPECIALE AU DÔME DE PARIS LE 11 AVRIL 2024 « Vous n’assistez pas ou ne regardez pas un concert de Joe Bonamassa. Vous le ressentez, vous le vivez. »– Metal Planet Music Le légendaire guitariste de blues rock et auteur compositeur Joe Bonamassa est heureux d’annoncer, en association avec Veryshow Productions, une date exclusive au prestigieux Dôme de Paris le jeudi 11 avril 2024. Accompagné d’un groupe de musiciens légendaires, l’artiste jouera pour cet événement des nouveaux morceaux ainsi que les favoris de sa discographie. En dépassant ses propres objectifs artistiques élevés, Bonamassa a dépassé toutes les attentes avec 26 albums en #1 Billboard Blues Albums (plus que tout autre artiste de l’histoire). La carrière musicale de Bonamassa s’est développée assidûment au fil des années et ne fait que prendre de l’ampleur. « La pureté de l’émotion et de la virtuosité du jeu de Joe est restée constante. C’est une joie à vivre. »– Bournemouth Daily Echo « Le jeu de guitare de Bonamassa est toujours aussi fluide… il joue le meilleur blues de la scène mondiale des temps modernes.– MetalTalk A propos de Joe Bonamassa La superstar du blues-rock Joe Bonamassa est l’un des musiciens les plus célèbres d’aujourd’hui. Nominé trois fois aux GRAMMY et treize fois aux Blues Music Awards (dont 4 victoires), il a réalisé son 26e album en tête du classement sur le Billboard Blues Chart avec Tales Of Time, un film et album de concert live tourné à l’amphithéâtre mythique Red Rocks dans le Colorado en août 2022. Seulement en milieu de quarantaine, Bonamassa est devenu une légende vivante avec un étonnant catalogue multi-genre. Il a sorti plus de 40 albums, dont des enregistrements en studio et live, ainsi que des albums collaboratifs avec ses projets parallèles : Black Country Communion et Rock Candy Funk Party. Compositeur prolifique toujours à la recherche d’élargir ses horizons musicaux éclectiques, Bonamassa a une éthique de travail sans limites, que cela soit en studio, sur la route ou en travaillant avec d’autres artistes. Ces dernières années, il a produit un nombre conséquent d’albums pour des artistes dont Joanne Shaw Taylor, Marc Broussard, Larry McCray, Jimmy Hall et d’autres pour son label indépendant KTBA Records. Il a également lancé récemment Journeyman LLC, une société tous services (management d’artistes, label, promotion de concerts et de marketing) qui met en lumière les artistes indépendant.es du monde entier. Bonamassa a été présenté dans plusieurs publications d’Esquire, WSJ et Parade à Rolling Stone et American Songwriter, ainsi que sur les couvertures de Guitar World, Guitar Player, Vintage Guitar, Guitarist et Classic Rock Magazine. Son organisation à but non lucratif Keeping The Blues Alive fournit des fonds et des ressources aux écoles et aux artistes dans le besoin et a eu un impact positif sur plus de 91 000 étudiant.es à ce jour tout en collectant plus de 2 millions de dons. Son nouvel album Blues Deluxe Vol. 2, qui célèbre le 20ème anniversaire de son album Blues Deluxe, sort chez J&R Adventures le 6 octobre 2023. Personnes à mobilité réduite : 0148284646 Joe Bonamassa Joe Bonamassa

Votre billet est ici

PALAIS DES SPORTS PARIS PORTE DE VERSAILLES Paris

67.5

EUR67.5.

Votre billet est ici