Julien Santini PALAIS DES GLACES – SALLE 2, 27 novembre 2023, PARIS.

Julien Santini PALAIS DES GLACES – SALLE 2. Un spectacle à la date du 2023-11-27 à 19:30 (2023-11-13 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

SAS TINY TEAM ( PLATESV-D-2022-000783) PRESENTE : ce spectacle. VICTOR VERS LE FUTURCompositeur : Dominique Mattéi Accrochez-vous, car le premier spectacle familial, musical et parodique écrit et mis en scène par Jeff Panacloc est arrivé : « Victor vers le futur » ! À la suite d’une énorme gaffe, Victor, un ado de 14 ans, se lance dans une aventure pour changer le cours des choses. Avec l’aide de son frigo à remonter le temps et de son ami Paul, il vous emmènera dans un voyage musical débordant de chansons et de chorégraphies dignes de Broadway. Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable, où rires et émerveillement se mêlent dans une ambiance totalement déjantée. Retrouvez dès le 7 octobre huit comédiens-chanteurs-danseurs sur scène, prêts à vous faire voyager. Entrer dans l’univers de Julien Santini, c’est découvrir que sur scène tout est possible ! Vous l’avez peut-être aperçu au Festival de Montreux. Entre Stand-up et humour décalé, le comédien nous fait part de ses observations et de son parcours, jonglant tout le long du spectacle entre poésie et audace. Ce show est inclassable et phénoménal ! PS : Julien Santini tient à préciser qu’il n’est pas l’auteur de ce pitch. Réservation PMR : 01 42 02 05 25 Julien Santini Julien Santini

Votre billet est ici

PALAIS DES GLACES – SALLE 2 PARIS 37, RUE DU FBG DU TEMPLE Paris

23.0

EUR23.0.

