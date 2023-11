Gabriel Donzelli dans « C’est bientôt fini » – Palais des Glaces, Paris PALAIS DES GLACES – SALLE 2, 14 novembre 2023, PARIS.

KI M’AIME ME SUIVE (L-R-22-5916 / L-R-22-5918) présente Bonjour, j’m’appelle Gabriel, j’vais vous raconter ma vie, y’a eu des hauts, des bas, mais vous inquiétez pas, c’est bientôt fini C’est bientôt fini », retrace le parcours singulier et personnel ayant comme point de départ un traumatisme d’enfance. À travers un récit mêlant absurde, humour et sérieux, il vous raconte son aventure. Artiste : Gabriel DONZELLI Auteur : Gabriel Donzelli et Timothé Fiorini Metteur en scène : Valentine Catzeflis Dates de représentations : du mardi 19 septembre au mardi 2 janvier 2024. Nombre de représentations : 16 Heures du spectacle : mardi 21H00 Durée : 70 mnCritiques presse « Gabriel Donzelli, le funambule du rire… il nous embarque dans son odyssée personnelle avec beaucoup de grâce et de drôlerie ». LE POINT« Il fait de son parcours un récit fantaisiste et dynamique » LE PARISIEN« Une réussite » ELLE.FR « Aussi mordant qu’attachant », « Pas question de larmoyer. Gabriel Donzelli déploie sur scène une énergie ébouriffante et convoque avec lui de truculents personnages, fictifs ou bien réels » ELLE MAGAZINE « Une verve redoutable » , « Fuyant le pathos, utilisant l’absurde avec justesse, il donne un bel exemple d’acceptation de soi », « Ce jeune homme dégage un mélange d’énergie, de sincérité et de tendresse » LE MONDE Informations pratiques :Réservation PMR : 01 42 02 05 25 Gabriel Donzelli Gabriel Donzelli

PALAIS DES GLACES – SALLE 2 PARIS 37, RUE DU FBG DU TEMPLE Paris

