Béatrice de La Boulaye Héroïnes – Le Palais des Glaces, Paris PALAIS DES GLACES – SALLE 2, 14 novembre 2023, PARIS.

Béatrice de La Boulaye Héroïnes – Le Palais des Glaces, Paris PALAIS DES GLACES – SALLE 2. Un spectacle à la date du 2023-11-14 à 19:30 (2023-11-07 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

La Bouée (2-1112316) présente ce spectacle. On la connaît surtout pour son rôle de Scotch Brit au sein des Airnadette ou celui de Gaëlle Crivelli dans la série « Tropiques Criminels » sur France 2. Pour son premier spectacle en solo, Béatrice de La Boulaye nous entraîne dans un voyage hilarant, anticonformiste et fondamentalement humain au pays des héroïnes, fictives ou réelles, qui ont marqué sa vie, et très certainement la vôtre. “Héroïnes” est avant tout une ode à la Liberté d’être un.e héros.ïne ou pas, justement. Un cocktail parfait de rires, d’émotions et de découvertes.direction artistique : Célia Pilastre mise en scène par Ismaël Sy SavanéDurée : 70 minutesInformations pratiques :Arriver 15 min avant, fouille de sécurité. Parking proche rue de Malte. Métro stations République ou Goncourt (lignes 3, 5, 8, 9 et 11), bus n° 75 arrêt Jules Ferry.Petite salle non accessible aux PMR. Béatrice de La Boulaye Béatrice de La Boulaye

Votre billet est ici

PALAIS DES GLACES – SALLE 2 PARIS 37, RUE DU FBG DU TEMPLE Paris

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici