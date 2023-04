Greg Empeche Moi PALAIS DES GLACES – SALLE 2 PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Greg Empeche Moi PALAIS DES GLACES – SALLE 2, 8 avril 2023, PARIS. Greg Empeche Moi PALAIS DES GLACES – SALLE 2. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 19:00 (2023-04-08 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros. SASU BORDERLINE PRODUCTIONS (2-1098911/3 -1098910) présentent Vous l’avez peut-être découvert sur les réseaux, mais c’est désormais sur scène que Greg se révèle. Après 10 ans de bons et loyaux services chez les marins pompiers de Marseille, venez découvrir comment ce jeune père de famille a tout plaqué (enfin presque, les enfants sont toujours là…) pour tenter l’impossible : devenir humoriste. Auteur : Greg PETRASDurée : 70mn N° téléphone accès PMR : 01.42.02.05.25 Greg Empêche Moi Votre billet est ici PALAIS DES GLACES – SALLE 2 PARIS 37, RUE DU FBG DU TEMPLE Paris 23.0

EUR23.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu PALAIS DES GLACES - SALLE 2 Adresse 37, RUE DU FBG DU TEMPLE Ville PARIS Departement Paris Tarif 23.0 23.0 Lieu Ville PALAIS DES GLACES - SALLE 2 PARIS

PALAIS DES GLACES - SALLE 2 PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Greg Empeche Moi PALAIS DES GLACES – SALLE 2 2023-04-08 was last modified: by Greg Empeche Moi PALAIS DES GLACES – SALLE 2 PALAIS DES GLACES - SALLE 2 8 avril 2023 PALAIS DES GLACES - SALLE 2 PARIS

PARIS Paris