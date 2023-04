Jérémy Lorca dans Amoureux Solitaire PALAIS DES GLACES – SALLE 2, 4 avril 2023, PARIS.

TIRELIRE PROD (SAS) (L.2-1081606) présente en accord avec VERY GOOD SHOW ce spectacle. JEREMY LORCA dans Amoureux solitaireLe nouveau spectacle de Jérémy Lorca. « J’avais 17 ans, c’était l’été, je lisais Françoise Sagan sur une plage en Italie, elle portait une robe fendue et feuilletait Vogue en sirotant una crema di caffè, c’était mon premier amour, c’était beau… sauf que quand je l’ai quittée, je suis devenu gay, elle est devenue actrice porno. Compliqué. Depuis j’ai enchaîné les déconvenues jusqu’à la rupture de trop – même Larusso, les Moscow Mule et Hemingway n’ont rien pu faire, c’est pour te dire. J’aurais pu aller voir un psy pour parler de tout ça mais flemme de payer pour le faire rire, j’ai donc décidé de faire ma thérapie sur scène et de vendre les tickets, ce qui est d’une arrogance folle, je te le concède. Alors viens voir ce spectacle parce qu’on a tous déjà eu un chagrin d’amour (fais pas genre) et si le sujet te gonfle, dis-toi que je parlerai de plein d’autres choses (la mort, la mort, la mort) et que ça sera drôle, enfin j’espère. En écrivant ça, je réalise que je ne suis pas le meilleur commercial au monde mais si je devais te donner envie de venir en une phrase, je dirais : retournons en Italie ensemble pour essayer de comprendre… mais te sens pas obligé de faire du porno après ». Artistes : Jérémy Lorca Mise en scène par : Jérémy LorcaPetite salle non accessible aux PMR.Arriver 30 min avant, fouille de sécurité. Parking proche rue de Malte. Métro stations République ou Goncourt (lignes 3, 5, 8, 9 et 11), bus n° 75 arrêt Jules Ferry. Jérémy Lorca Jérémy Lorca

PALAIS DES GLACES – SALLE 2 PARIS 37, RUE DU FBG DU TEMPLE Paris

