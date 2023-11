Klek Entos – Palais des Glaces, Paris PALAIS DES GLACES, 12 novembre 2023, PARIS.

Klek Entos – Palais des Glaces, Paris PALAIS DES GLACES. Un spectacle à la date du 2023-11-12 à 17:00 (2023-11-07 au ). Tarif : 31.5 à 42.5 euros.

KI M’AME ME SUIVE ( L-R-22-5916 L-R-22-5918) présente KLEK ENTOS Il n’est ni magicien, ni mentaliste, il est… Klek EntòsKlek Entòs est un être extrêmement mystérieux, tout droit sorti d’un film de Tim Burton.Dans un univers à la fois poétique et inquiétant, il invite les spectateurs à prendre conscience de leurs propres peurs et à les affronter, afin d’en faire leur force.Oserez-vous en savoir plus ?Le Saviez-vous ?Il a été 2 fois finaliste de « La France a un Incroyable talent ».A Savoir :Déconseillé aux moins de 10 ans.Artiste : Klek EntòsMetteur en scène : JB Dumas » Attendez-vous à un spectacle à l’ambiance macabre, ludique et néanmoins poétique » – Télérama Sortir » On rit d’être effrayé ou de faire semblant de l’être » – Le Canard Enchaîné » Un univers excentrique qui émerveille « – M6 » Un univers à la fois poétique et inquiétant » – 20 Minutes « Un spectacle fascinant… Du jamais vu » – Le Figaro »Le spectacle choc de l’été » – VSD » Une expérience sensorielle unique » – France net infosInformations pratiques :Grande salle accessible aux PMR. Arriver 15 min avant, fouille de sécurité. Parking proche rue de Malte. Métro stations République ou Goncourt (lignes 3, 5, 8, 9 et 11), bus n° 75 arrêt Jules Ferry.Réservation PMR : 01 42 02 27 17 (Guichet) Klek Entos

Votre billet est ici

PALAIS DES GLACES PARIS 37, RUE DU FBG DU TEMPLE Paris

31.5

EUR31.5.

Votre billet est ici