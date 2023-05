La Maîtresse de mon Fils – Palais des Glaces, Paris PALAIS DES GLACES, 25 mai 2023, PARIS.

La Maîtresse de mon Fils – Palais des Glaces, Paris PALAIS DES GLACES. Un spectacle à la date du 2023-05-25 à 21:00 (2023-05-25 au ). Tarif : 27.2 à 42.6 euros.

PALAIS DES GLACES / RED VELVET (1-102 11 73 et 2- 102 11 74) présentent LA MAITRESSE DE MON FILSTous à l’école, même pendant les vacances ! Avec François Vincentelli et Camille Lavabre dans une comédie grinçante et savoureuse ! Lionel, la quarantaine, père de famille divorcé et célibataire, est convoqué à l’école de son fils suite à un cours d’éveil à l’art pictural au prétexte qu’un de ses dessins serait selon la maîtresse un peu trop porté sur « la chose ». Entre sidération et colère devant les arguments qu’il trouve absurdes pour condamner un garçon de 8 ans, Lionel va tout faire pour ébranler les certitudes de cette maîtresse. Cette première entrevue musclée marquera le début d’une série de rencontres entre le parent et l’institutrice qui les mènera là où ils ne s’y attendaient absolument pas. Acteurs : François VINCENTELLI et Camille LAVABREAuteur : Alexis MACQUARTMetteur en scène : Nicolas BRIANÇON Informations pratiques :Grande salle accessible aux PMR. Arriver 15 min avant, fouille de sécurité. Parking proche rue de Malte. Métro stations République ou Goncourt (lignes 3, 5, 8, 9 et 11), bus n° 75 arrêt Jules Ferry.N° téléphone accès PMR : 01.42.02.05.25 La Maîtresse de mon Fils

Votre billet est ici

PALAIS DES GLACES PARIS 37, RUE DU FBG DU TEMPLE Paris

27.2

EUR27.2.

Votre billet est ici