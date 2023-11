Dior Habille les Nuits – Palais des Congrés, Paris PALAIS DES CONGRES, 27 avril 2024, PARIS.

Dior Habille les Nuits – Palais des Congrés, Paris PALAIS DES CONGRES. Un spectacle à la date du 2024-04-27 à 15:00 (2024-04-26 au ). Tarif : 49.0 à 92.0 euros.

DIOR HABILLE LES NUITSBALLET– Teatro dell’Opera Di Roma FRANCECONCERT présente les ballets Nuit Romaine et Nuit Dansée, interprétés par le prestigieux Ballet de l’Opéra de Rome et habillées par la renommée Maison DIOR. Nuit DanséeGiorgio Mancini Nuit Dansée est chorégraphié par Giorgio Mancini, présenté par Eleonora Abbagnato et les danseurs du ballet de l’Opéra de Rome, sur le Concerto pour piano et orchestre de Philip Glass, avec une création de costumes confiée à Maria Grazia Chiuri pour DIOR. Cette fusion des savoir-faire virtuoses des ateliers DIOR et de ceux du Teatro dell’Opera di Roma rend un parfait hommage au compositeur américain. La volonté est de garder une gestuelle dite « classique », à l’élégance intemporelle, tout en l’inscrivant dans un courant plus contemporain. Nuit RomaineAngelin Prejlocaj Au sein du Palais Farnèse, l’un des plus beaux palais de Rome, l’étoile Eleonora Abbagnato interprète la déesse romaine de la nuit Nox qui traverse couloirs et jardins. Elle réveille lors de son passage les nombreux ducs et autres nobles qui ont habité le monument. Initialement un film de danse dévoilé par DIOR, à l’occasion de la collaboration avec le célèbre chorégraphe Angelin Preljocaj, cette chorégraphie lie avec brio le corps et le costume. Dans une succession de tableaux, les danseurs du Teatro dell’Opera di Roma interagissent avec la déesse sur la musique de Franz Schubert. Ballet de l’Opéra de Rome Ballet de l’Opéra de Rome

PALAIS DES CONGRES PARIS PORTE MAILLOT Paris

