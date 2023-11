Notre-Dame de Paris – Palais des Congrès, Paris PALAIS DES CONGRES, 9 décembre 2023, PARIS.

Notre-Dame de Paris – Palais des Congrès, Paris PALAIS DES CONGRES. Un spectacle à la date du 2023-12-09 à 20:30 (2023-11-16 au ). Tarif : 38.0 à 99.0 euros.

NDP PROJECT (L.2-1056967) & M6 EVENEMENTS présentent SEANCES DU 15/11/23 AU 03/12/23SEANCE DU 15/11/23 COMPLETEA l’occasion de son 25ème anniversaire, NOTRE-DAME DE PARIS, revient au Palais des Congrès, lieu de sa création.Depuis, le spectacle musical de Luc Plamondon et Richard Cocciante a été ovationné partout sur la planète, et vient de connaitre un succès retentissant à Broadway en juillet 2022.Venez découvrir ou redécouvrir la plus grande comédie musicale française. Notre-Dame de Paris Notre-Dame de Paris

Votre billet est ici

PALAIS DES CONGRES PARIS PORTE MAILLOT Paris

38.0

EUR38.0.

Votre billet est ici