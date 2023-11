La Vestale – Opéra Bastille, Paris Opéra Bastille, 19 juin 2024, PARIS.

La Vestale – Opéra Bastille, Paris Opéra Bastille. Un spectacle à la date du 2024-06-19 à 19:00 (2024-06-15 au ). Tarif : 143.0 à 226.0 euros.

Opéra———–LA VESTALEOpéra en trois actes (1807) de Gaspare SpontiniLivret Étienne de Jouy Durée : 3h40 avec 2 entractesLangue : FrançaisSurtitrage : Français / AnglaisUne prêtresse du temple de Vesta, Julia, est partagée entre ses devoirs religieux et son amour pour le général romain Licinius. Tel est le nœud de La Vestale, l’opéra de Gaspare Spontini, écrit au début du Premier Empire. Dédiée à Joséphine et multipliant les allusions politiques à Napoléon, l’œuvre connaît un triomphe dès sa création à l’Opéra de Paris en 1807. Admirée par Berlioz, la partition déploie une orchestration brillante et une vocalité au lyrisme soutenu qui annonce le grand opéra tout en s’inscrivant dans l’héritage de Gluck. Après avoir quitté l’affiche de l’Opéra de Paris pendant près de 150 ans, le retour de cette œuvre dans sa version originale en français est un événement attendu. Lydia Steier, qui en signe la mise en scène, explore les thèmes de l’extrémisme religieux et du zèle militariste : l’amour a-t-il une chance de survivre entre ces deux pôles impitoyables ? Direction musicale Bertrand de BillyCheffe des Chœur Ching-Lien WuMise en scène Lydia SteierDécors Étienne PlussCostumes Katharina Schlipf Distribution Julia Elza van den HeeverLicinius Michael SpyresLa Grande Vestale Eve-Maud HubeauxCinna Julien BehrLe Souverain Pontife Jean TeitgenLe Chef des Aruspices, un consul Florent Mbia Opéra de Paris 23/24, La Vestale (Opéra Bastille) Opéra de Paris 23/24, La Vestale (Opéra Bastille)

Opéra Bastille PARIS Place de la Bastille Paris

