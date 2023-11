Salomé – Opéra Bastille, Paris Opéra Bastille, 15 mai 2024, PARIS.

Salomé – Opéra Bastille, Paris Opéra Bastille. Un spectacle à la date du 2024-05-15 à 20:00 (2024-05-09 au ). Tarif : 127.0 à 198.0 euros.

Opéra———SALOMÉRichard StraussDrame lyrique en un acte (1905) de Richard StraussD’après la pièce éponyme d’Oscar Wilde, dans la traduction allemande de Hedwig Lachmann Langue : AllemandSurtitrage : Français / Anglais Durée : 1h40 sans entracteCertaines scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Direction musicale Mark WigglesworthMise en scène Lydia Steier Décors et vidéo Momme HinrichsCostumes Andy BesuchLumières Olaf FreeseDramaturgie Maurice Lenhard Distribution Salomé Lise DavidsenJochanaan Johan ReuterHerodes Gerhard SiegelHérodias Ekaterina GubanovaNarraboth Pavol BreslikPage der Hérodias Katharina MagieraErster Jude Matthäus SchmidlechnerZweiter Jude Éric HuchetDritter Jude Maciej KwaœnikowskiVierter Jude Nicholas JonesFünfter Jude Florent MbiaErster Nazarener Luke StokerZweiter Nazarener Yiorgo IoannouErster Soldat Dominic BarberiZweiter Soldat Bastian Thomas KohlEin Cappadocier Alejandro Baliñas VieitesEin Sklave Ilanah Lobel-Torres Quand le roi Hérode promet à sa belle-fille Salomé, princesse de Judée, ce qu’elle voudra en échange d’une danse, il est loin de se douter qu’elle demandera… la tête du prophète Jochanaan (Jean le Baptiste), pire, qu’elle en embrassera la bouche. Si l’histoire de Salomé remonte aux Évangiles, c’est la tragédie d’Oscar Wilde, écrite en 1891, qui donne au mythe toute sa puissance en mêlant étroitement sexualité et religion, désir et mort, obsession et décadence. Le troisième opéra de Richard Strauss garde les contours sulfureux de la pièce en y ajoutant une musique vocale et orchestrale d’une grande modernité, provoquant le scandale lors de sa création à Dresde en 1905. Comment restituer aujourd’hui la force dérangeante de cette œuvre intense et sensuelle ? En plaçant Salomé dans un futur proche où la mort et le sexe sont banalisés, Lydia Steier livre une vision radicale qui renouvelle profondément le personnage et nous invite à questionner nos propres excès. Opéra de Paris 23/24, Salomé (mise en scène Lydia Steier) Opéra de Paris 23/24, Salomé (mise en scène Lydia Steier)

Votre billet est ici

Opéra Bastille PARIS Place de la Bastille Paris

127.0

EUR127.0.

Votre billet est ici