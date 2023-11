The Exterminating Angel – Opéra Bastille, Paris Opéra Bastille, 6 mars 2024, PARIS.

The Exterminating Angel – Opéra Bastille, Paris Opéra Bastille. Un spectacle à la date du 2024-03-06 à 20:00 (2024-02-29 au ). Tarif : 114.0 à 179.0 euros.

THE EXTERMINATING ANGELOpera en trois actes (2016)D’après le film éponyme de Luis Buñuel Langue : Anglais Surtitrage : Français / AnglaisDurée : 2h00 sans entracteAprès The Dante Project la saison dernière, l’Opéra national de Paris continue d’explorer la musique du compositeur contemporain Thomas Adès avec la création française de The Exterminating Angel. Inspiré du film surréaliste de Luis Buñuel, qui livrait en 1962 une critique acerbe de la bourgeoisie, l’œuvre débute par un dîner entre amis de la haute société dans une demeure cossue après une représentation lyrique. Mais peu à peu, une force mystérieuse empêche les quinze convives de quitter la réception. Dans ce confinement sans raison apparente qui s’étire sur plusieurs jours, le vernis des convenances se craquèle, révélant le pire de la nature humaine. Thomas Adès signe une partition riche et tendue, amplifiant l’atmosphère étrange du livret par des instruments singuliers comme les ondes Martenot. La mise en scène de ce huis-clos est confiée à Calixto Bieito, fasciné depuis longtemps par l’univers de Buñuel. Musique Thomas Adès (1971)Livret Tom CairnsLivret Thomas AdèsDirection musicaleGustavo Dudamel (Sous réserve)Cheffe des ChœursChing-Lien WuMise en scèneCalixto BieitoDécorsAnna KirschCostumesIngo KrüglerLumièresReinhard TraubDramaturgieBettina AuerDistribution Lucia de NobileJacquelyn StuckerLeticia MeynarCaroline WettergreenLeonora PalmaHilary SummersSilvia de AvílaClaudia BoyleBlanca DelgadoChristine RiceBeatrizAmina EdrisEdmundo de NobileNicky SpenceComte Raúl YebenesFrédéric AntounColonel Álvaro GómezJarrett OttFrancisco de AvílaAnthony Roth CostanzoEduardoFilipe ManuSeñor RusselPhilippe SlyAlberto RocPaul GayDoctor Carlos CondeClive BayleyJulio – ButlerThomas FaulknerMeni – MaidIlanah Lobel-Torres Opéra de Paris 23/24, The Exterminating Angel Opéra de Paris 23/24, The Exterminating Angel

Votre billet est ici

Opéra Bastille PARIS Place de la Bastille Paris

114.0

EUR114.0.

Votre billet est ici