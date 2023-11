Beatrice di Tenda – Opéra Bastille, Paris Opéra Bastille, 28 février 2024, PARIS.

BEATRICE DI TENDAOpera seria en deux actes (1833) de Vincenzo BelliniD’après la pièce éponyme de Carlo Tedaldi ForesDurée 3h20 avec 1 entracte Langue : ItalienSurtitrage : Français / Anglais Fausse accusation, emprisonnement inique, torture et condamnation à mort : tel est le malheureux sort de Beatrice di Tenda, personnage réel devenu l’héroïne de l’opéra de Vincenzo Bellini. Un opéra créé à La Fenice de Venise en 1833 sans aucun succès, au grand dam du compositeur qui s’emparait de thèmes puissants comme la justice et l’aspiration à la liberté, dans une musique aux lignes limpides et lyriques. Pour son entrée au répertoire de l’Opéra national de Paris, cette partition méconnue est mise en scène par Peter Sellars, qui aborde pour la première fois un opéra italien. Avec le scénographe George Tsypin, il inscrit l’œuvre dans un palais aux murs d’acier, qui évoque l’emprise et la surveillance exercées par une dictature impitoyable.Direction musicale Mark WigglesworthCheffe des Chœurs Ching-Lien WuMise en scène Peter SellarsDécors George Tsypin Costumes Camille AssafDistribution : Filippo Visconti Quinn KelseyBeatrice di Tenda Tamara WilsonAgnese del Maino Natalia KutateladzeOrombello Pene PatiAnichino Amitai Pati Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de ParisEn coproduction avec le Gran Teatre del Liceu, BarceloneAvec le soutien exceptionnel de Aline Foriel-Destezet Opéra de Paris 23/24 Opéra de Paris 23/24

