La Traviata – Opéra Bastille, Paris Opéra Bastille, 20 février 2024, PARIS.

La Traviata – Opéra Bastille, Paris Opéra Bastille. Un spectacle à la date du 2024-02-20 à 19:30 (2024-01-21 au ). Tarif : 145.0 à 228.0 euros.

Opéra——–LA TRAVIATAOpéra en trois actes (1853) de Giuseppe Verdi (1813?1901)D’après Alexandre Dumas Fils, La Dame aux caméliasLivret Francesco Maria Piave2h45 avec 2 entractesLangue : ItalienSurtitrage : Français / Anglais Qui est la Traviata ? Pour le metteur en scène australien Simon Stone, remarqué pour son talent à rafraîchir les classiques, Violetta n’est pas cette demi-mondaine qui vend son corps, comme dans La Dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils, à l’origine de l’opéra de Verdi. Elle est une star des réseaux sociaux qui monnaye son image et ses conseils numériques à grand renfort de « posts », de « selfies » et de « stories ». Hélas ! Ce monde hyperconnecté n’empêche pas la belle, comme au XIXe siècle, de devoir sacrifier son amour pour Alfredo sur l’autel des conventions sociales. Cette lecture contemporaine s’accorde aux intentions de Verdi qui, tout en composant une musique fiévreuse et virtuose, critique la brutalité d’une société du paraître, machine à broyer les individualités. Surtout quand elles sont des femmes qui aspirent à être libres. « Sempre libera », l’air le plus célèbre de Violetta, n’est-il pas l’étendard de cet opéra ? Direction musicale Giacomo SagripantiChef des Chœurs Alessandro Di StefanoMise en scène Simon StoneDécors Bob CousinsCostumes Alice BabidgeLumières James FarncombeVidéo Zakk Hein Distribution : Violetta ValéryNadine Sierra21 janvier > 20 févrierKristina Mkhitaryan25 février————————————-Alfredo GermontRené BarberaGiorgio GermontLudovic TézierFlora BervoixMarine ChagnonAnninaCassandre BerthonGastoneMaciej KwaœnikowskiIl Barone DoupholAlejandro Baliñas VieitesIl Marchese d’ObignyFlorent MbiaGiuseppeHyun-Jong RohDomesticoOlivier AyaultCommissionarioPierpaolo Palloni Opéra de Paris 23/24, La Traviata (m.e.s. Simon Stone) Opéra de Paris 23/24, La Traviata (m.e.s. Simon Stone)

