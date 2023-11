Casse-Noisette Rudolf Noureev – Opéra Bastille, Paris Opéra Bastille, 23 décembre 2023, PARIS.

Casse-Noisette Rudolf Noureev – Opéra Bastille, Paris Opéra Bastille. Un spectacle à la date du 2023-12-23 à 20:00 (2023-12-08 au ). Tarif : 121.0 à 198.0 euros.

Ballet———–CASSE-NOISETTEBallet en deux actesChorégraphie Rudolf Noureev (1938-1993)Musique Piotr Ilyitch Tchaïkovski (1840-1893)Livret E.T.A. Hoffmann Adaptation par Alexandre DumasD’après Marius Petipa et Lev Ivanov Durée 2h10 avec 1 entracteUn soir de Noël, la jeune Clara se voit offrir un pantin inanimé, un casse-noisette. Alors qu’elle le tient dans ses bras, elle s’endort et rêve d’un univers fantasque où les jouets et les peurs prennent vie. Paru à Berlin en 1816, ce conte d’Hoffmann, maître du romantisme allemand, inspire à Marius Petipa une première version dansée en 1892. Au milieu de soldats de plomb, de rats et de poupées à la taille démesurée, le monde de l’enfance devient ballet. Les songes et cauchemars de Clara sont portés par la partition étincelante et colorée de Tchaïkovski. En 1985, Rudolf Noureev remonte le ballet à l’Opéra national de Paris dans des décors et costumes qui soulignent l’étrangeté du conte. Flocons de neige, fleurs et paysages enchantés forment le décor d’une chorégraphie éblouissante. Guidée par le pantin de bois devenu prince charmant, la jeune Clara affronte ses désirs et ses angoisses au fil d’un récit initiatique. Direction musicale Andrea QuinnDécors et costumes Nicholas GeorgiadisLumières John B. ReadLes Étoiles, les Premières Danseuses, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l’OpéraAvec la participation des élèves de l’École de DanseOrchestre de l’Opéra national de ParisMaîtrise des Hauts-de-Seine / Chœur d’enfants de l’Opéra national de Paris Casse-Noisette – Rudolf Noureev Casse-Noisette – Rudolf Noureev

Opéra Bastille PARIS Place de la Bastille Paris

