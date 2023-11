Les Contes d’Hoffmann – Opéra Bastille, Paris Opéra Bastille, 18 décembre 2023, PARIS.

Les Contes d'Hoffmann – Opéra Bastille, Paris Opéra Bastille. Un spectacle à la date du 2023-12-18 à 19:30 (2023-11-30 au ). Tarif : 145.0 à 228.0 euros.

OPéra————–LES CONTES D’HOFFMANNJacques Offenbach Opéra fantastique en un prologue, trois actes et un épilogue (1881)D’après Jules Barbier, Michel CarréLivret Jules Barbier Durée 3h30 avec 2 entractes Langue : FrançaisSurtitrage : Français / AnglaisDans une taverne, le poète Hoffmann, qui vient d’entendre chanter la diva Stella, raconte avant de la rejoindre l’histoire des trois femmes qu’il a aimées : Olympia, Antonia et Giulietta, trois amours contrecarrées par un mauvais génie, Lindorf. Sa passion pour Stella connaîtra-t-elle le même sort ? Avec cet opéra fantastique qui puise dans l’imaginaire de l’écrivain Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Jacques Offenbach espère démontrer qu’il n’est pas qu’un compositeur d’œuvres légères. Même inachevée en raison de sa mort en 1880, la partition constitue un magnifique chant du cygne et regorge de pages célèbres comme la Barcarolle ou l’air de la Poupée. Robert Carsen, qui aime à représenter le théâtre dans le théâtre, plonge le spectateur dans l’univers d’un Opéra, de la scène aux coulisses, et questionne, par cette mise en abyme vertigineuse, les notions d’anti-héros et d’idéal féminin. Direction musicale Eun Sun KimChef des Chœurs Alessandro Di StefanoMise en scène Robert CarsenDécors et costumes Michael LevineLumières Jean KalmanChorégraphie Dramaturgie Ian Burton Distribution : HoffmannBenjamin Bernheim30 nov. > 18 déc.Dmitry Korchak21 > 27 déc————————-OlympiaPretty YendeGiuliettaAntoinette DennefeldAntoniaRachel Willis-SorensenLindorf, Coppélius, Dapertutto, MiracleChristian Van HornLa muse, NicklausseAngela BrowerAndrès, Cochenille, Pitichinaccio, FrantzLeonardo CortellazziSpalanzaniChristophe MortagneNathanaëlCyrille LovighiHermann Christian Rodrigue MoungoungouCrespel, Maître LutherVincent Le TexierSchlemilAlejandro Baliñas Vieites Opéra de Paris 23/24, Les Contes d’Hoffmann (Mise en scène Robert Carsen) Opéra de Paris 23/24, Les Contes d’Hoffmann (Mise en scène Robert Carsen)

Opéra Bastille PARIS Place de la Bastille Paris

