Cendrillon – Opéra Bastille, Paris Opéra Bastille, 14 novembre 2023, PARIS.

Cendrillon – Opéra Bastille, Paris Opéra Bastille. Un spectacle à la date du 2023-11-14 à 19:30 (2023-11-07 au ). Tarif : 57.0 à 112.0 euros.

CENDRILLONJules MassenetOpéra en quatre actes et six tableaux (1899)D’après Charles PerraultDurée : 3h00 avec 1 entracteLangue : FrançaisSurtitrage : Français / AnglaisInspirée par le conte de Perrault, la Cendrillon de Jules Massenet s’en éloigne allègrement : point de citrouille ni de carrosse, encore moins de pantoufle à essayer. À quoi bon puisque Cendrillon et le Prince charmant se reconnaissent immédiatement ? Ne vivent-ils pas la même solitude malgré leurs différences de positions sociales ? En choisissant pour ces deux rôles des voix féminines, Massenet souligne leur parenté d’âme dans une partition séduisante qui mélange les styles à dessein. Mariame Clément aborde l’œuvre avec finesse. Machine à produire des princesses, crinolines rose bonbon, salle de bal grandiose mais aussi liquette et baskets : la metteuse en scène joue avec les clichés et la Belle Époque – celle de la création de la partition –, lançant des clins d’œil à la Fée électricité et au cinéma de Méliès. Une façon de mieux réfléchir au mythe et aux conventions sociales… tout en gardant son âme d’enfant.Cendrillon : Jeannine De BiqueMadame de La Hatière : Daniela BarcellonaLe prince charmant : Paula MurrihyLa Fée : Caroline WettergreenNoémie : Emy GazeillesDorothée : Marine ChagnonPandolfe : Laurent NaouriLe Roi : Philippe RouillonLe Doyen de la Faculté : Luca SannaiLe Surintendant des plaisirs : Laurent LaberdesqueLe Premier Ministre : Fabio Bellenghi Opéra de Paris 23/24, Cendrillon de Massenet (Opéra de Paris) Opéra de Paris 23/24, Cendrillon de Massenet (Opéra de Paris)

Votre billet est ici

Opéra Bastille PARIS Place de la Bastille Paris

57.0

EUR57.0.

Votre billet est ici