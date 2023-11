Turandot – Opéra Bastille, Paris Opéra Bastille, 8 novembre 2023, PARIS.

Turandot – Opéra Bastille, Paris Opéra Bastille. Un spectacle à la date du 2023-11-08 à 19:30 (2023-11-08 au ). Tarif : 165.0 à 250.0 euros.

Opéra———–TURANDOTGiacomo Puccini (1858 -1924)Livret Giuseppe AdamiLivret Renato SimoniDramma lirico en trois actes et cinq tableauxD’après Carlo Gozzi La Fiaba cinese teatrale tragicomicaDurée 2h30 avec 1 entracteLangue : ItalienSurtitrage : Français / AnglaisÀ Pékin, une princesse renommée pour sa beauté soumet ses prétendants à trois énigmes. Le prince qui saura les résoudre obtiendra sa main et le trône. Hélas ! Jusqu’à présent, tous ont échoué et ont subi la sentence implacable : la mort. Le jeune Calaf réussira-t-il ? Inspiré par une fable de Carlo Gozzi puisant lui-même à plusieurs sources dont les Mille et une nuits, l’ultime opéra de Puccini renoue avec une atmosphère orientale, déjà présente dans Madame Butterfly. Mais en 1924, année où le compositeur meurt en laissant sa partition inachevée, son écriture a gagné en modernité, sans rien perdre de son invention mélodique, comme en témoigne le célèbre air « Nessun dorma ». Les références à l’Asie ne pouvaient que séduire Robert Wilson dont l’esthétique emprunte au théâtre nô. Sa mise en scène épurée, traversée de touches de commedia dell’arte offre des images saisissantes et hypnotiques. Direction musicale Marco Armiliato6 > 19 nov.Michele Spotti22 > 29 nov.——————-Cheffe des Chœurs Ching-Lien WuMise en scène Robert WilsonCo-mise en scène Nicola PanzerDécors et lumières Robert WilsonDécors Stephanie EngelnLumières John TorresCostumes Jacques ReynaudMaquillage Manu HalliganVidéo Tomek JeziorskiDramaturgie José Enrique Macián Distribution : TurandotSondra Radvanovsky6, 9, 13, 17, 22, 29 nov.Tamara Wilson8, 11, 15, 19, 24, 28 nov.Anna Pirozzi26 nov.———————CalafBrian Jagde6, 9, 13, 17, 22, 26, 29 nov.Gregory Kunde8, 11, 15, 19, 24, 28 nov.—————————LiùErmonela Jaho6, 9, 13, 17, 22, 26, 29 nov.Adriana Gonzalez8, 11, 15, 19, 24, 28 nov.—————————AltoumCarlo BosiTimurMika KaresPingFlorent MbiaPangMaciej KwaœnikowskiPongNicholas JonesUn mandarinoGuilhem WormsIl Principe di PersiaFernando VelasquezDue ancellePranvera LehnertDue ancelleIzabella Wnorowska-Pluchart Opéra de Paris 23/24 Opéra de Paris 23/24

Votre billet est ici

Opéra Bastille PARIS Place de la Bastille Paris

165.0

EUR165.0.

Votre billet est ici