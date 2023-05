La Bohème – Opéra Bastille, Paris OPERA BASTILLE, 2 mai 2023, PARIS.

La Bohème – Opéra Bastille, Paris OPERA BASTILLE. Un spectacle à la date du 2023-05-02 à 19:30 (2023-05-02 au ). Tarif : 123.0 à 195.0 euros.

Langue : Italien Surtitrage : Français / Anglais 2h30 avec 1 entracte EN QUELQUES MOTS : Est-ce parce que l’écrivain Henry Murger avait lui?même connu cette existence au cours de sa jeunesse ? Cela expliquerait la justesse avec laquelle il décrit, dans ses Scènes de la vie de bohème, ces artistes fauchés, crève?la?faim, prêts à brûler un manuscrit contre un peu de feu, mais qui rêvaient une autre vie à l’âge de la bourgeoisie matérialiste triomphante. En s’emparant de ces scènes, Giacomo Puccini nous livre, à travers la relation du poète Rodolfo et de la fragile Mimi, une histoire bouleversante et quelques?unes de ses plus belles pages d’opéra. Le metteur en scène Claus Guth situe leurs amours brisées dans l’espace et crée un univers d’où le passé ressurgit sous forme de flashes hallucinatoires. Dans cet écrin surprenant, la musique de Puccini résonne sublimement et laisse place à l’essence même de l’œuvre : le souvenir comme lien ténu qui nous raccroche à la vie. La BohèmeOpéra en quatre tableaux (1896)D’après Henry Murger, Scènes de la vie de bohèmeMusique Giacomo PucciniLivret Giuseppe Giacosa, Luigi IllicaDirection musicale : Michele Mariotti Mimì : Ailyn Pérez Musetta : Slávka Zámeèníková Rodolfo : Joshua Guerrero Marcello : Andrzej Filoñczyk Schaunard : Simone Del Savio Colline : Gianluca Buratto Alcindoro : Franck Leguérinel Parpignol : Luca Sannai Sergente dei doganari : Bernard Arrieta Un doganiere : Pierpaolo Palloni Un venditore ambulante : Paolo Bondi Giacomo Puccini, Giuseppe Giacosa, Luigi Illica Giacomo Puccini, Giuseppe Giacosa, Luigi Illica, SAISON OPERA

Votre billet est ici

OPERA BASTILLE PARIS Place de la Bastille Paris

123.0

EUR123.0.

Votre billet est ici