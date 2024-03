Paris Olympiques : 1900, 1924, 2024 Musée de la Seine-et-Marne Saint-Cyr-sur-Morin, samedi 18 mai 2024.

Paris Olympiques : 1900, 1924, 2024
Nuit européenne des musées 2024
Samedi 18 mai, 19h00
Musée de la Seine-et-Marne

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, le musée départemental de la Seine-et-Marne vous propose de découvrir sa nouvelle exposition temporaire : « Paris Olympiques : 1900,1924,2024 ».

Tous les quatre ans depuis 1896, la planète sportive vit au rythme des Jeux Olympiques dans une ville qui devient, pour quelques semaines, la plus médiatisée au monde. Les Jeux ont un parfum particulier. Les athlètes de toutes les nations y concourent, chacun a rêvé d’y participer et, ambition tue ou affichée, d’y établir des records.

Du 26 juillet au 15 août, puis du 28 août au 8 septembre 2024, Paris et d’autres villes de l’hexagone accueillent la XXXIIIe édition des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été. D’une pratique à caractère religieux pour célébrer Zeus, le roi des dieux, les Jeux se sont métamorphosés pour devenir le terrain de la compétition, de la performance individuelle ou collective, et de l’exploitation économique du sport spectacle. Les Jeux constituent un événement total car fortement marqué par des résonances humaines, culturelles, économiques, et politiques. À la fois locaux et nationaux, ils ont un impact planétaire

Ville symbolique de l’annonce du rétablissement des Jeux Olympiques par Pierre de Coubertin, Paris est l’une des villes phares de l’esprit olympique. La capitale française accueille les Jeux à deux reprises : en 1900 et 1924.

L’exposition permettra de rendre compte des multiples facettes du phénomène olympique. Elle livrera une histoire passionnée entre l’aventure sportive et l’esprit d’une ville-monde. Seront mis en avant des personnalités, dirigeants.es., athlètes valides et non valides, des objets, trophées, médailles, tenues, des représentations artistiques, tableaux, affiches, dessins, qui contribuent à l’attachement et à la pérennité de l’élan olympique.

Cette balade sera composée en trois séquences rythmées au souffle de chaque édition :

1900 : l’Universel,

1924 : le Sport-Spectacle

2024 : le Global

Musée de la Seine-et-Marne
17 avenue de la Ferté-sous-Jouarre
77750 Saint-Cyr-sur-Morin

Il aborde également des questions de société liées à l’évolution de ce territoire et de ses modes de vie dans des expositions temporaires régulièrement renouvelées. Un espace dédié au jeune public permet une découverte ludique du musée ainsi que des dispositifs adaptés situés sur le parcours de visite. Une salle audiovisuelle permet de visionner des films à la carte.

Il rend par ailleurs hommage à l’écrivain Pierre Mac Orlan (1882-1970), auteur du roman “Le Quai des Brumes”, qui vécut plus de quarante ans à Saint-Cyr-sur-Morin. Une salle du musée présente une exposition thématique sur l’écrivain, renouvelée annuellement tandis que la visite de sa maison livre les clés de sa vie et de son œuvre en dévoilant son cadre

intime et quotidien. parking réservé aux visiteurs, accueil adapté aux personnes à mobilité réduite et aux personnes déficientes auditives

