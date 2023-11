OH ! HAPPY RESTAURANT- CABARET LIVE – CLUB OH! HAPPY, 1 septembre 2023, PARIS.

Valable les vendredis et samedis du 01/09/2023 au 31/07/2024 (Hors 24/12, 31/12 et 14/02) Ouverture des portes à 19h30 Réservation obligatoire Spectacle Live Intéractif Concept 3 en 1 : Diner blind test – spectacle live – club Les 3 ingrédients indispensables pour faire la fête Venez-vous amuser On s’occupe de tout, on s’occupe de vous ! VOTRE SOIRÉE OH ! HAPPY 19h30 Votre soirée commence en douceur par un dîner gourmand. 21h30 Notre Maître de Cérémonie vous invite à un blind test inédit. 22h00 CONCERT LIVE LE MEILLEUR DE LA MUSIQUE Pop, Soul, Funk, Motown, Disco, Années 80’… 23h30 Une envie de cocktail ? Une ambiance club vous attend jusqu’à 1h45 ! On parie que vous ne pourrez pas résister à l’envie de chanter, de danser et de vous amuser ? Menu Champagne – Catégorie 1APÉRITIF Coupe de Champagne ENTRÉE Tartare d’avocat au yuzu et saumon teriyaki ou Burrata crémeuse aux betteraves confites, au vinaigre de framboise PLAT Pavé de Merlu, émulsion de parmesan, rizotto maison, légumes de saison ou Suprême de Volaille de nos régions, jus d’épices douces, Risotto maison, légume de saison ou Chateau Filet de Bœuf race Aubrac de la mison CONQUET, Gratin dauphinois, poêlé de champignons DESSERT Oh! Royal Chocolat cru du pérou, crème anglaise par le champion du monde junior de pâtisserie Aurélien MétayerBOISSON 1⁄2 Vin supérieur, café par personne Menu Happiness – Catégorie 2ENTRÉE Tartare d’avocat au yuzu et saumon teriyaki ou Burrata crémeuse aux bettreraves confites, au vinaigre de Framboise PLAT Pavé de Merlu, émulsion de parmesan, rizotto maison, légumes de saison ou Suprême de Volaille de nos régions, jus d’épices douces, Risotto maison, légume de saison ou Pavé de rumsteak race Aubrac de la maison CONQUET, Gratin dauphinois, poêlé de champignons DESSERT Oh ! chocolat Moelleux, créme anglaise par le champion du monde junior de pâtisserie Aurélien métayer BOISSON ½ bouteille de vinMenu Musicien – Catégorie 3ENTRÉE Tartare d’avocat au yuzu et saumon teriyaki PLAT Pavé de Merlu, émulsion de parmesan, rizotto maison, légumes de saison ou Suprême de Volaille de nos régions, jus d’épices douces, Risotto maison, légume de saison DESSERT Oh ! chocolat Moelleux, créme anglaise par le champion du monde junior de pâtisserie Aurélien métayerMenu susceptible de changement sans préavis Informations pratiquesVestiaire 2€ par personne en sus

OH! HAPPY PARIS 23 AVENUE DU MAINE Paris

