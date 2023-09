La douane française au salon MILIPOL 2023 Paris Nord Villepinte Longueil-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Longueil-Sainte-Marie

Oise La douane française au salon MILIPOL 2023 Paris Nord Villepinte Longueil-Sainte-Marie, 14 novembre 2023, Longueil-Sainte-Marie. La douane française au salon MILIPOL 2023 14 – 16 novembre Paris Nord Villepinte Sur inscription La douane sera présente au salon MILIPOL du 14 au 16 novembre 2023 La 24ème édition du MILIPOL se déroulera du 14 au 17 novembre 2023 au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Organisé sous l’égide du Ministère de l’Intérieur en partenariat avec plusieurs institutions gouvernementale. Paris Nord Villepinte ZAC Paris Nord Villepinte Longueil-Sainte-Marie 60126 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.milipol.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T10:00:00+01:00 – 2023-11-14T17:00:00+01:00

2023-11-16T10:00:00+01:00 – 2023-11-16T17:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Longueil-Sainte-Marie, Oise Autres Lieu Paris Nord Villepinte Adresse ZAC Paris Nord Villepinte Ville Longueil-Sainte-Marie Departement Oise Lieu Ville Paris Nord Villepinte Longueil-Sainte-Marie latitude longitude 49.315373;2.719163

Paris Nord Villepinte Longueil-Sainte-Marie Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longueil-sainte-marie/