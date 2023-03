Paris-Nice : La course au soleil Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Paris-Nice : La course au soleil Saint-Paul-Trois-Châteaux, 9 mars 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux . Paris-Nice : La course au soleil Avenue Louis Girard Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme Saint-Paul-Trois-Châteaux Avenue Louis Girard

2023-03-09 13:00:00 13:00:00 – 2023-03-09 18:00:00 18:00:00

Saint-Paul-Trois-Châteaux Avenue Louis Girard

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Drôme L’épreuve Paris-Nice, la course au Soleil, revient dans la cité tricastine pour la 3e fois, après 2009 et 2016, pour sa 81e édition. Après deux départs ces années-là, c’est pour une fois une arrivée d’étape que St-Paul-3-Châteaux va vivre ! http://www.ville-saintpaultroischateaux.fr/ Saint-Paul-Trois-Châteaux Avenue Louis Girard Saint-Paul-Trois-Châteaux

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Saint-Paul-Trois-Châteaux Autres Lieu Saint-Paul-Trois-Châteaux Adresse Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme Saint-Paul-Trois-Châteaux Avenue Louis Girard Ville Saint-Paul-Trois-Châteaux Departement Drôme Lieu Ville Saint-Paul-Trois-Châteaux Avenue Louis Girard Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-trois-chateaux /

Paris-Nice : La course au soleil Saint-Paul-Trois-Châteaux 2023-03-09 was last modified: by Paris-Nice : La course au soleil Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux 9 mars 2023 Avenue Louis Girard Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme Drôme Saint Paul Trois Chateaux Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme