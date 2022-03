PARIS NEW YORK TOUR Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

PARIS NEW YORK TOUR Théâtre Municipal 1 rue François Blaudez Épinal

2022-11-12 20:30:00 – 2022-11-12 22:00:00

Épinal Vosges 35 EUR Corinne HERMES, une des plus grandes voix de la chanson française, remporte en 1983 aux couleurs du Luxembourg, LE GRAND PRIX EUROVISION avec SI LA VIE EST CADEAU. En 1989, elle triomphe avec DESSINE MOI, titre avec lequel elle caracole en haut du TOP50 pendant plusieurs semaines, elle reçoit le Prix de la Révélation Féminine aux VICTOIRES DE LA MUSIQUE l’année suivante. PARIS NEW YORK : dans ce show intimiste, Corinne reprend quelques unes de nos plus belles chansons intemporelles et de grands standards internationaux. Entre sensibilité, émotion et puissance, il fallait une interprète comme Corinne, au sommet de son art pour insuffler une nouvelle vie à ce magnifique répertoire et rendre HOMMAGE A DES LEGENDES, telles que : Jacques Brel, Barbara, Edith Piaf, Christophe, Michel Legrand, Françoise Hardy, Véronique Sanson ou encore Lisa Minelli, Whitney Houston, Franck Sinatra, Shirley Bassey, Roberta Flack,… www.corinnehermes.com +33 6 07 69 13 42 http://www.danielgindeleproductions.com/ DGP

Théâtre Municipal 1 rue François Blaudez Épinal

