Kizomba, le plus grand festival international de kizomba de fin d’année 2021 en plein coeur de Paris, proche des champs Elysées aura lieu dans un hotel de standing du 30 décembre 2021 au 3 Janvier 2022 avec des cours, des stages de kizomba et des trainings intensifs. La kizomba (musique et danse) est le genre culturel qui réunit toutes les composantes afro-caribbean (zouk, afro, semba, reggae, afrobeats etc). De la douceur (ancien slow) à la technique (semba) en passant par une kyrielle de variantes urbaines dont certaines s’inspirent du hip-hop. La kizomba est l’avenir culturel afro-caribbean. Venez participer à ce mouvement. Cet événement est un festival de kizomba de fin d’année sur le nouvel an à Paris, proche des Champs Elysées dans un hôtel, le HYATT Paris Etoile. Il y a donc possibilité de se loger sur place et de profiter à fond de l’expérience. Cet événement international se tiendra sur 4 jours du 30 décembre 2021 au 3 Janvier 2022. C’est une bonne façon de finir l’année en danse, idéale pour les célibataires et les couples qui veulent célébrer la fin de l’année ensemble et en danse. PROGRAMME GENERAL 2h de cours avant soirée (c’est une nouveauté en festival) 4h de stages intensifs avec BEN & ANA et un stage de KOMPA 4H de training intensifs d’urbankiz des Sociales dansantes et des soirées dansantes LINE UP Ben & Ana Profs internationaux du Portugal, Dady & Manuela, Profs de KOMPA, Horace, Prof, Elise et Jules TarraxoPop, Jules, Prof, Zeke & Maria, Profs, Karl & Nima, Profs, DJ Momento, DJ PG, Di Angelo, Dj Narc6, DJ Loy G, DJ Fouss, DJ Moustache, DJ Chico Animations -> Stage HYATT 3 PLACE DU GENERAL KOENING Paris 75017

