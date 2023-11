Yusan NEW MORNING, 8 février 2024, PARIS.

YUSAN est l’illustration du bouillonnement qui règne au sein de la scène musicale parisienne. Carrefour culturel et artistique, la capitale fait se rencontrer des musiciens venus de milieux très différents, qui mettent en commun leurs cultures au service d’un son nouveau. Le nom du groupe, qui signifie « Héritage » en Coréen, est un clin d’œil à leur volonté d’ouverture mais aussi à l’attachement qu’ils ont aux notions de racines et de transmission. Les influences et itinéraires de chacun se manifestent dans des compositions où le jazz se mêle à diverses esthétiques, musiques caribéennes, world, gospel. Autant à l’aise sur des ballades que sur les titres up tempo, le groupe impressionne par sa précision et fait preuve d’une belle cohésion scénique. Éloquent dans ses arrangements et improvisations, YUSAN fait aussi la part belle à la voix, dans des chansons en français, anglais ou créoles portées par des interprètes invités spécialement pour chaque concert. A l’occasion de la sortie de leur 1er album « BAYO », YUSAN investit les planches du New Morning pour un voyage musical détonnant !

NEW MORNING PARIS 7-9 R.DES PETITES-ECURIES Paris

