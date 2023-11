Bombino NEW MORNING, 27 janvier 2024, PARIS.

Bombino NEW MORNING. Un spectacle à la date du 2024-01-27 à 20:00 (2024-01-25 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

« Le chanteur-guitariste touareg Bombino émerge des sables avec son folk du Sahara qui danse dans les flammes. » – RFI Comme ses collègues Tinariwen, Bombino fait partie de la communauté Touareg. Comme Tinariwen, sa musique est la rencontre de la musique de son peuple mais également celle des grands noms du blues et du rock. D’ailleurs Bombino est souvent comparé à Jimi Hendrix, Carlos Santana, Neil Young, et Jerry Garcia pour ses concerts et surtout pour la virtuosité de son jeu de guitare. Rien d’étonnant à tout cela, Bombino n’est-il pas originaire d’Agadez au Niger, point de rencontre et d’échange des caravanes de chameaux que conduisent les Touaregs, entre l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique du Nord et la Méditerranée? Sa musique métissée, hypnotique avec ses riffs envoutants et ses percussions entêtantes, chante, avec un succès croissant dans le monde entier, la rébellion, la liberté et la paix. « Ses longs solos de guitare tapissent une musique émotive, ensorcelante, qui habille sa voix chevrotante et transforme les peurs en revendications, les confessions en délivrances et les rêves en mirages. Ses chants doucereux semblent dépendre davantage de la magie que de simples cordes vocales humaines. » Les Inrockuptibles (24/05/18) Bombino

NEW MORNING PARIS 7-9 R.DES PETITES-ECURIES Paris

