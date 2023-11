Blacko + Guest NEW MORNING Catégorie d’Évènement: Paris Blacko + Guest NEW MORNING, 15 décembre 2023, PARIS. Blacko + Guest NEW MORNING. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 20:00 (2023-12-15 au ). Tarif : 24.8 à 24.8 euros. MEDIACOM TOUR présente BLACKO revient sur le devant de la scène pour présenter son nouvel album « Chakras » toujours dans un esprit de communion énergique avec son fidèle public. Blacko Blacko Votre billet est ici NEW MORNING PARIS 7-9 R.DES PETITES-ECURIES Paris 24.8

