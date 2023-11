Joe Sumner NEW MORNING, 2 décembre 2023, PARIS.

Joe Sumner NEW MORNING. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 20:00 (2023-12-02 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS (L-R-21-11645/13065) présente JOE SUMNERJoe Sumner est né à Newcastle en 1976 alors même que le groupe The Police était en train de se former. Mais la vie professionnelle du premier fils de Sting ne date pas d’hier. Venu à la musique par l’écoute de Nirvana, le jeune Joseph fonde son premier groupe rock Santa’s Boyfriend et publie un premier album en 2000, intitulé Swings and Roundabouts. Très vite, le groupe rock anglais change de nom et devient Fiction Plane.Jusque-là, peu enclin à afficher sa filiation avec l’une des plus grandes rock stars de la planète, Joe Sumner finit par apparaître aux côtés de son père lors de la réunion du groupe The Police en 2007. Depuis, on l’a souvent vu accompagner le paternel lors de ses tournées (notamment en France en 2022 et prochainement en décembre) interpréter même quelques chansons en solo et également une reprise très personnelle de David Bowie Ashes to Ashes.Joe Sumner annonçait avec You You You, la ré-édition d’un titre déjà sorti en 2021, son premier album solo à venir, Sunshine In The Night, qui sortira le 6 octobre prochain. Retrouvez-le au New Morning de Paris samedi 2 décembre 2023 ! Joe Sumner Joe Sumner

NEW MORNING PARIS 7-9 R.DES PETITES-ECURIES Paris

