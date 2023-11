Chris Potter Circuits Trio NEW MORNING, 29 novembre 2023, PARIS.

Chris Potter Circuits Trio NEW MORNING. Un spectacle à la date du 2023-11-29 à 20:00 (2023-11-29 au ). Tarif : 31.9 à 31.9 euros.

Sans aucun doute possible, Chris Potter est l’un des saxophonistes jazz actuels les plus influents de la planète Chris Potter est au sommet de la hiérarchie des saxophonistes de jazz. Partenaire de Paul Motian, Brad Mehldau, Pat Metheny ou Dave Holland, il est aussi leader de plusieurs formations qui constitu-cinqent chacune un « who’s who » des jeunes musiciens new-yorkais à suivre. En maître du clair-obscur ou en mode lyrique voire carrément épique, il éclaire son propos de toute la palette du jazz contemporain. Entourée de musiciens de premier plan, cette voix singulière de la nouvelle génération de ténors nous embarque pour une odyssée aux vastes horizons. Sans aucun doute possible, Chris Potter est l’un des saxophonistes jazz actuels les plus influents de la planète. Le nombre de jeunes jazzmen s’inspirant de son approche instrumentale ne se compte plus. Il faut dire que Chris Potter est le plus récent maillon d’une chaîne de saxophonistes qui, partant du grand ancêtre Coleman Hawkins, passe notamment par John Coltrane et Michael Brecker. Ce technicien hors normes a été employé par les plus grands, notamment par Dave Holland et son fameux Prime Time, dans plusieurs formations de Paul Motian, ou au sein du récent Unity Band de Pat Metheny. Depuis ses débuts, il n’a cessé de développer des projets personnels originaux. Chris Potter, saxophone James Francies, keyboard, grand piano Eric Harland, drums Chris Potter Chris Potter

NEW MORNING PARIS 7-9 R.DES PETITES-ECURIES Paris

31.9

EUR31.9.

