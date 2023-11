Belmondo Deadjazz NEW MORNING, 23 novembre 2023, PARIS.

Belmondo Deadjazz NEW MORNING. Un spectacle à la date du 2023-11-23 à 20:00 (2023-11-23 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

Moins relecture que re?surrection, DEADJAZZ est le nouveau projet collectif des fre?res BELMONDO consacre? a? la musique du GRATEFUL DEAD. De scintillements cosmiques en grooves funky, de balades aux airs d’hymne en de?flagrations sonores, DEADJAZZ s’offre comme une se?rie de stations sur le chemin illumine? du groupe culte de San Francisco… Avec Lionel et Ste?phane Belmondo, Eric Legnini, Laurent Fickel- son, Thomas Bramerie et Dre? Pallemaerts : un casting de fous pour une musique de feu ! Lionel Belmondo, saxophone te?nor, soprano, flu?tes Ste?phane Belmondo, trompette, bugle Laurent Fickelson, orgue Farfisa Eric Legnini, piano Fender Rhodes, Nova Bass Station Thomas Bramerie, contrebasse Dre? Pallemaerts, batterie C’e?tait l’e?poque ou? Miles Davis lorgnait du co?te? de Jimi Hendrix et de Sly Stone, sous l’influence d’une certaine Betty Mabry. L’e?poque ou? les ultimes e?chos cosmiques lance?s par John Coltrane se dissipaient dans les volutes des ragas auxquelles l’avait initie? Alice qui ne tarderait pas a? partager ses Illuminations avec Carlos Santana. L’e?poque ou? Wayne Shorter s’e?vadait vers les jungles pluvieuses du « Moto Grosso Feio ». Ou? Herbie Hancock, converti au bouddhisme, surfait sous le nom de Mwandishi tre?s haut dans des nue?es de synthe?s. Ou? Freddie Hubbard pe?trissait Red Clay avec un he?donisme funky et langoureux. Cet a?ge ou? le jazz s’e?lectrisait, s’ouvrait aux sonorite?s du monde, a? l’e?nergie du rock, se dilatait au fil de grooves obse?dants ou de longues e?chappe?es planantes, se chargeait de spiritualite? et d’œcume?nisme fraternel a? mesure que le monde semblait glisser vers l’abi?me, est aussi le grand a?ge du Grateful Dead. Belmondo Brothers

NEW MORNING PARIS 7-9 R.DES PETITES-ECURIES Paris

