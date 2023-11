James Carter Organ Trio NEW MORNING, 19 novembre 2023, PARIS.

James Carter Organ Trio NEW MORNING. Un spectacle à la date du 2023-11-19 à 19:00 (2023-11-19 au ). Tarif : 29.7 à 29.7 euros.

Bop and Beyond: Remembering Larry Smith James Carter s’illustre par une implacable dextérité, quel que soit l’instrument : il possède un son brut au saxophone baryton, funky au ténor, parfois free au soprano. Showman dans l’âme, il aime à impressionner son public à travers des envolées virtuoses mais toujours ancrées dans le blues. Saxophoniste vedette à 21 ans, artiste majeur du label Blue Note, James Carter, né à Detroit en 1969, occupe le devant de la scène jazz depuis les années ’90. Après avoir écouté le répertoire de Django Reinhardt, James Carter l’adapte et se le réapproprie avec toute son énergie et le souffle conjugué, des saxophones et de l’orgue Hammond. Aujourd hui : Hommage à Larry Smith, pionnier de la culture hip hop, bassiste et architecte du son rap. Larry Smith est le compositeur des premiers succès de Kurtis Blow, de Whodini et de Run DMC, groupe qui a popularisé le genre à travers le monde au début des années 1980 Le lendemain de son décès, Run, leader des Run DMC, aujourd’hui révérend, tweetait ainsi : « Que le meilleur producteur de tous les temps repose en paix : Larry Smith. Il a produit mes plus gros et plus emblématiques succès ». Il compose des hymnes fondateurs pour la culture rap, le fameux Money (Dollar Bill y’all), de Jimmy Spicer, ou le Gotta Believe, de Love Bug Starski. James Carter – Saxophones Gerard Gibbs – Hammond B3 Alex White – Drums James Carter Organ Trio James Carter Organ Trio

Votre billet est ici

NEW MORNING PARIS 7-9 R.DES PETITES-ECURIES Paris

29.7

EUR29.7.

