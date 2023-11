Gilsons « Pra Gente Acordar » NEW MORNING, 16 novembre 2023, PARIS.

Trio soul et smooth formé par José Gil (fils de Gilberto Gil), Francisco Gil et John Gil, Gilsons a sorti un premier EP Vàrias Queixas en 2019. Le groupe s’inscrit dans une belle lignée d’artistes de MBP (acronyme de musique populaire brésilienne) mêlant les sonorités traditionnelles de samba à des sons rap et électroniques. On y retrouve une vraie douceur, notamment sur la chanson Devagarinho, signifiant “tout doucement”. Après une série réussie, dont les tubes « Várias Queixas » et « Devagarinho », le groupe a sorti son premier album « Pra Gente Acordar ». En tournée, le trio a participé à de grands festivals à travers le Brésil et s’est récemment produit sur la Sunset Stage. de Rock In Rio avec Jorge Aragão à un public de plus de 100 000 personnes.Le groupe a également été confirmé dans la programmation de Lollapalooza Brésil 2023. En septembre, l’album a reçu une nomination aux Latin Grammy pour « Meilleur album pop contemporain en langue portugaise ».

