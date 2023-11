Gilsons NEW MORNING, 16 novembre 2023, PARIS.

Gilsons NEW MORNING. Un spectacle à la date du 2023-11-16 à 21:30 (2023-11-16 au ). Tarif : 29.7 à 29.7 euros.

Trio soul et smooth formé par José Gil (fils de Gilberto Gil), Francisco Gil et John Gil, Gilsons a sorti un premier EP Vàrias Queixas en 2019. Le groupe s’inscrit dans une belle lignée d’artistes de MBP (acronyme de musique populaire brésilienne) mêlant les sonorités traditionnelles de samba à des sons rap et électroniques. On y retrouve une vraie douceur, notamment sur la chanson Devagarinho, signifiant “tout doucement”. Après une série réussie, dont les tubes « Várias Queixas » et « Devagarinho », le groupe a sorti son premier album « Pra Gente Acordar ». En tournée, le trio a participé à de grands festivals à travers le Brésil et s’est récemment produit sur la Sunset Stage. de Rock In Rio avec Jorge Aragão à un public de plus de 100 000 personnes.Le groupe a également été confirmé dans la programmation de Lollapalooza Brésil 2023. En septembre, l’album a reçu une nomination aux Latin Grammy pour « Meilleur album pop contemporain en langue portugaise ». Gilsons, le groupe de Francisco, João et José Gil, a été fondé en 2018 et compte aujourd’hui parmi les groupes les plus prometteurs du Brésil. Ils mélangent des influences de la pop, de la samba, du reggae et des rythmes de Bahia pour créer un cocktail sonore très personnel et fluide, qui a bien sûr aussi de fortes références à la « Música Popular Brasileira » classique de leur père et grand-père Gilberto Gil, icone brésilienne .. Alors que Gilberto fera ses adieux aux scènes du monde entier lors d’une grande tournée en 2023, les Gilson décollent vers de nouveaux horizons : Leur premier album a eu un impact immédiat au Brésil et a été nominé aux Latin Grammy Awards. Ils viennent maintenant en Europe pour la première fois ! Un « must » pour tous les fans du Brésil ! José Gil, vocals/drums – João Gil, vocals/guitar/bass – Francisco Gil, guitar & band

Votre billet est ici

NEW MORNING PARIS 7-9 R.DES PETITES-ECURIES Paris

29.7

EUR29.7.

Votre billet est ici