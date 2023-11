Mario Canonge Trio NEW MORNING, 14 novembre 2023, PARIS.

Mario Canonge Trio NEW MORNING. Un spectacle à la date du 2023-11-14 à 20:00 (2023-11-14 au ). Tarif : 35.0 à 35.0 euros.

Pour son tout nouvel album Mario Canonge a choisi la formule du Trio avec Michel Alibo à la contrebasse et Arnaud Dolmen à la batterie. Mario Canonge revisite ses compositions passées et actuelles avec une paire rythmique de feu. A la contrebasse, il retrouve Michel Alibo, vieux compagnon de route avec lequel il était notamment au départ du groupe Sakiyo, éclair fulgurant dans la musique Caribéenne de la fin des années 80. Derrière les fûts, tout simplement le batteur le plus en vue et le plus demandé de la scène française, Arnaud Dolmen, dont le dernier album Adjusting (2022) lui a valu de recevoir le prix “Révélation” aux dernières Victoires du Jazz, ainsi que le titre de “Musicien de l’année” décerné par les rédactions de Jazz Magazine et Jazz News. Entre les trois musiciens s’établit une complicité où même les silences sont éloquents. Vous pourrez le constater sur la scène du New Morning! Michel Alibo, Mario Canonge, Mario Canonge trio

Votre billet est ici

NEW MORNING PARIS 7-9 R.DES PETITES-ECURIES Paris

35.0

EUR35.0.

