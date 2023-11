Takuya Kuroda Midnight Crisp NEW MORNING, 9 novembre 2023, PARIS.

Takuya Kuroda Midnight Crisp NEW MORNING. Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 19:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 28.32 à 28.32 euros.

La fulgurance de la vie de ce quadra trompettiste japonais ne lasse pas de surprendre ! Un destin musical inspiré par son aîné tromboniste adepte des big bands, un parcours scolaire impeccable passé par le Berklee College of Music de Boston et la New School Jazz de New York et déjà six albums au compteur, on ne peut pas dire que le garçon se repose sur ses lauriers ! Hyperactif, apprécié par les musiciens avec qui il enregistre, tels Greg Tardy, Andy Ezrin ou l’orchestre de Valery Ponomarev, il trace sa route et bâtit sa réputation d’accompagnateur hors pair. On le retrouve au New Morning le 9 novembre ! Takuya Kuroda

NEW MORNING PARIS 7-9 R.DES PETITES-ECURIES Paris

28.32

EUR28.32.

