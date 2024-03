Paris Nest Les Disquaires Paris, jeudi 7 mars 2024.

Le jeudi 07 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant PAF : 5 EUR

Collectif de RAP fondé à l’Est de la région parisienne, Paris Nest est comme un vortex d’idées,d’émotions et de sensibilité. Difficile de ressortir d’un concert comme on y est entré.

Bio :

Sur des instrus dégainées par TRP (DJ/Beatmaker) aux platines, Maelstrom (rappeur/troubadour), Blackbelt

(Rappeur/showman), Le KLS (Rappeur/créateur du « Ah Oui ») et Falssi (Rappeur/Beatmaker/Tromboniste)

embrasent chaque scène par leurs paroles percutantes et sincères, leur complicité, leur énergie ou encore

leur maniement de l’improvisation, le tout magnifié par de significatifs solos de trombone.

Avec des compositions (Falssi et TRP) au carrefour entre le Jazz, le RAP ou encore la chanson française, il

paraît difficile de ressortir d’un concert comme on y est entré.

Voir Paris Nest sur scène, c’est ressentir au plus haut point le plaisir qu’ont chacun des membres à faire de

la musique et prendre part à une grande interaction entre les artistes et le publique dans le plus grand

respect de la culture Hip-Hop.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Paris Nest