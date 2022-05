PARIS MUSIC FESTIVAL : SAANDIA + ANWAR FGO-Barbara, 19 mai 2022, Paris.

PARIS MUSIC FESTIVAL : SAANDIA + ANWAR

FGO-Barbara, le jeudi 19 mai à 19:30

**ANWAR** Entre deux cultures, Belgo-Marocaine, Anwar, le jeune auteur-compositeur Bruxellois à l’esprit nomade s’est construit sur les routes d’Europe mais aussi du Brésil à l’Indonésie, de La Réunion aux Etats-Unis et bien d’autres destinations exotiques en quête de rencontres et de découvertes. Une quête initiatique, artistique et humaniste inspirante et inspirée pousse celui dont le prénom signifie « Lumières » à voyager et observer les uns, s’inspirer des autres et retranscrire les émotions dans ses chansons. C’est lorsqu’on parle de ses influences musicales, qu’on comprend mieux d’où lui vient cette ouverture d’esprit et pourquoi ce polyglotte a décidé de chanter en Anglais. « J’aime la Motown, La Soul Funk de James Brown et L’afrobeat de Fela Kuti mais j’aime aussi Jack Johnson et Charlie Winston, Bob Marley, Moby… » **SAANDIA** Retenez bien ce nom : « S.A.A.N.D.I.A. » Un prénom dérivé de Saadia, qui signifie « vouée au bonheur », une personnalité explosive sous une apparence réservée, une voix grave qui surprend, nous happe et nous enflamme. Le regard fier et le sourire aux lèvres, Saandia adresse à toutes les femmes un message d’émancipation et d’affirmation de soi.

PARIS MUSIC FESTIVAL : SAANDIA + ANWAR

FGO-Barbara 1 rue fleury Paris Quartier de la Goutte-d’Or 75018



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T19:30:00 2022-05-19T23:30:00